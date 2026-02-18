Вез пассажиров за 100 тыс. тенге из Костаная в Астану: таксиста остановили и забрали авто

Как сообщили в пресс-службе ведомства, водителем оказался 23-летний житель Костанайской области. Он осуществлял перевозку пассажиров по маршруту Костанай — Астана на автомобиле Honda Elysion. В салоне находились семь пассажиров. За поездку водитель получил 100 тыс. тенге.
Автомобиль был остановлен сотрудниками батальона патрульной полиции в городе Есиле. В ходе проверки молодой человек признался, что перевозит людей за денежное вознаграждение без соответствующих разрешительных документов. По его словам, автомобиль принадлежит брату, который разрешил ему воспользоваться транспортным средством.
При проверке выяснилось, что у водителя отсутствует водительское удостоверение, он никогда его не получал и, соответственно, не имел права управления транспортными средствами. Несмотря на это, парень занимался междугородними пассажирскими перевозками.
Автомобиль водворен на коммунальную штрафную стоянку Есиля. В отношении нарушителя составлены два административных протокола: за управление транспортным средством без водительских прав и за осуществление незаконной предпринимательской деятельности по перевозке пассажиров.