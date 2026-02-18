В Тайшете коммунальная авария оставила часть жителей без воды

Коммунальная авария оставила жителей южной части Тайшета без воды. Водоснабжение в 195 квартале и на улицах Тимирязева, Новой, Советской и Первомайской было приостановлено в ночь с 17 на 18 февраля 2026 года. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе городской администрации.
— На месте аварии работала аварийная бригада с применением шести единиц техники, в том числе вакуумные машины, эксковатор и гидромолот, — уточнил мэр Тайшетского муниципального округа Александр Кузин.
Пока специалисты не знают точного места прорыва, было решено поставить дополнительный кран в техколодце. Это поможет быстрее вернуть воду в дома. Сейчас спецтехника всё ещё работает и определяет, где именно произошла авария на водопроводе. Для людей организован подвоз питьевой воды.
Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в Бодайбо тепло вернули в 122 дома по состоянию на 18 февраля.