В Тайшете коммунальная авария оставила часть жителей без воды

Пока специалисты не знают точного места прорыва, было решено поставить дополнительный кран в техколодце. Это поможет быстрее вернуть воду в дома. Сейчас спецтехника всё ещё работает и определяет, где именно произошла авария на водопроводе. Для людей организован подвоз питьевой воды.