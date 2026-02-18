Ученик принёс нож в школу и напал на одноклассника в российском городе

Как сообщается, конфликт между подростками начался ещё осенью. В день происшествия один из школьников взял дома нож и принёс его в учебное заведение. Он прошёл через рамку металлоискателя и оказался в классе, где попытался напасть на сверстника. Драку остановили учителя, пишет телеграм-канал Mash Iptash.