Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Кубани потушили возгорание резервуара с нефтепродуктами

КРАСНОДАР, 18 фев — РИА Новости. Возгорание резервуара с нефтепродуктами в поселке Волна Темрюкского района на 1250 «квадратах», возникшее из-за атаки БПЛА в ночь на вторник, потушено, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Источник: РИА "Новости"

«Пожар в поселке Волна Темрюкского района потушен. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Возгорание резервуара с нефтепродуктами произошло в ночь на 17 февраля из-за атаки БПЛА. С огнем на площади 1250 квадратных метров боролись 97 человек, привлекали 29 единиц техники. В результате ЧП пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше