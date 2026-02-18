На Кубани потушили возгорание резервуара с нефтепродуктами

«Пожар в поселке Волна Темрюкского района потушен. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Возгорание резервуара с нефтепродуктами произошло в ночь на 17 февраля из-за атаки БПЛА. С огнем на площади 1250 квадратных метров боролись 97 человек, привлекали 29 единиц техники. В результате ЧП пострадавших нет», — говорится в сообщении.
