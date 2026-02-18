Житель Подмосковья устроил из гаражей общежития и сдавал их мигрантам

В гаражах проживали семеро приезжих. В их отношении составили административные протоколы. Каждого иностранца оштрафовали на пять тысяч. В отношении жителя Подмосковья завели уголовное дело за организацию незаконной миграции. На время следствия его отпустили, но он должен являться к следователю по первому вызову.