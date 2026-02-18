Жительницу Краснодара будут судить за жестокое обращение с детьми

Прокуратура Западного округа Краснодара провела расширенное заседание межведомственной рабочей группы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, на котором были заслушаны три семьи, состоящие на учете комиссии по делам несовершеннолетних. В действиях одной из матерей усмотрены признаки преступления, ставшие основанием для проверки.