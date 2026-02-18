Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подросткам из Омска вынесли приговор за поджог вертолета Ми-8

ОМСК, 18 февраля, ФедералПресс. Второй Восточный окружной военный суд вынес приговор двум несовершеннолетним жителям Омской области по делу о диверсии на аэродроме «Омск-Северный». Об этом сообщила официальный представитель регионального УФСБ Ирина Руснак.

Источник: Freepik

«Одному из обвиняемых назначено 7 лет лишения свободы, а второму — 7,5 года. До совершеннолетия они будут содержаться в воспитательной колонии, а после — в колонии общего режима», — отметила Ирина Руснак.

Кроме того, суд удовлетворил иск Министерства обороны РФ о возмещении ущерба. С подростков взыщут 668 миллионов рублей в счет компенсации стоимости уничтоженного имущества.

Напомним, что молодые люди признаны виновными в совершении поджога вертолета Ми-8 в 2024 году. Согласно материалам дела, двое 16-летних подростков проникли на территорию авиабазы и использовали зажигательную смесь для поджога воздушного судна. Известно, что подростки действовали по заданию украинских кураторов, с которыми связались через мессенджер. За совершение преступления им было обещано денежное вознаграждение в размере нескольких тысяч долларов.