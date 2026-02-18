Подросткам из Омска вынесли приговор за поджог вертолета Ми-8

«Одному из обвиняемых назначено 7 лет лишения свободы, а второму — 7,5 года. До совершеннолетия они будут содержаться в воспитательной колонии, а после — в колонии общего режима», — отметила Ирина Руснак.
Кроме того, суд удовлетворил иск Министерства обороны РФ о возмещении ущерба. С подростков взыщут 668 миллионов рублей в счет компенсации стоимости уничтоженного имущества.
Напомним, что молодые люди признаны виновными в совершении поджога вертолета Ми-8 в 2024 году. Согласно материалам дела, двое 16-летних подростков проникли на территорию авиабазы и использовали зажигательную смесь для поджога воздушного судна. Известно, что подростки действовали по заданию украинских кураторов, с которыми связались через мессенджер. За совершение преступления им было обещано денежное вознаграждение в размере нескольких тысяч долларов.