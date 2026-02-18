Подросткам из Омска вынесли приговор за поджог вертолета Ми-8

Напомним, что молодые люди признаны виновными в совершении поджога вертолета Ми-8 в 2024 году. Согласно материалам дела, двое 16-летних подростков проникли на территорию авиабазы и использовали зажигательную смесь для поджога воздушного судна. Известно, что подростки действовали по заданию украинских кураторов, с которыми связались через мессенджер. За совершение преступления им было обещано денежное вознаграждение в размере нескольких тысяч долларов.