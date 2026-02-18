Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четыре человека пострадали в ДТП с бензовозом и автобусом в Ростовской области

Автобус с пассажирами и бензовоз столкнулись на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Утром 18 февраля на 868 км трассы М-4 «Дон» в Ростовской области столкнулись пассажирский автобус и бензовоз. Четверых из семнадцати пассажиров автобуса увезли в Миллеровскую ЦГБ. Об этом сообщают в ДПЧС.

— В связи с непогодой — дождь и холод, остальные пострадавшие имеют возможность остаться в передвижном пункте обогрева. Сейчас последствия ДТП ликвидируют, — говорится в телеграм-канале ведомства.

Официальный комментарий от управленния Госавтоинспекции пока не поступал.

Судя по данным интернет-сервисов, в районе места происшествия собралась пробка. К 10 утра протяженность затора составляет больше 4 км.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.