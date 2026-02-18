Четыре человека пострадали в ДТП с бензовозом и автобусом в Ростовской области

Утром 18 февраля на 868 км трассы М-4 «Дон» в Ростовской области столкнулись пассажирский автобус и бензовоз. Четверых из семнадцати пассажиров автобуса увезли в Миллеровскую ЦГБ. Об этом сообщают в ДПЧС.
— В связи с непогодой — дождь и холод, остальные пострадавшие имеют возможность остаться в передвижном пункте обогрева. Сейчас последствия ДТП ликвидируют, — говорится в телеграм-канале ведомства.
Официальный комментарий от управленния Госавтоинспекции пока не поступал.
Судя по данным интернет-сервисов, в районе места происшествия собралась пробка. К 10 утра протяженность затора составляет больше 4 км.
