Четыре человека пострадали в ДТП с бензовозом и автобусом в Ростовской области

Утром 18 февраля на 868 км трассы М-4 «Дон» в Ростовской области столкнулись пассажирский автобус и бензовоз. Четверых из семнадцати пассажиров автобуса увезли в Миллеровскую ЦГБ. Об этом сообщают в ДПЧС.