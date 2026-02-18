Омич отсудил у УК 400 тысяч рублей за машину, пострадавшую в день урагана

«В ходе рассмотрения дела не нашли своего подтверждения доводы представителя ответчика о том, что причиной падения стал сильный ветер, как обстоятельства непреодолимой силы, по мнению суда, само по себе наличие сильных порывов ветра не может служить основанием для освобождения от ответственности, поскольку ветер мог лишь обусловить падение аварийного дерева, однако чрезвычайным и непредвиденным обстоятельством не является», — говорится в официальном сообщении суда.