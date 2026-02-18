Омич отсудил у УК 400 тысяч рублей за машину, пострадавшую в день урагана

Первомайский районный суд Омска принял решение по иску омича к управляющей компании. Как сообщила во вторник, 17 февраля 2026 года, пресс-служба суда, мужчина хотел получить с управляющей компании, название которой не приводится, компенсацию за ущерб автомобилю, пострадавшему от падения дерева.
Инцидент произошел 4 июля 2025 года. Напомним, тогда в городе бушевал ураган: по улице летали предметы, падали деревья и строительные леса. По дорогам текли потоки воды, местами также наблюдались перебои с электричеством.
По данным суда, в тот день на припаркованную на придомовой территории машину «Опель Вектра» упало дерево. Обязательство по управлению и содержанию общего имущества дома, по данным суда, приняла на себя УК.
«В ходе рассмотрения дела не нашли своего подтверждения доводы представителя ответчика о том, что причиной падения стал сильный ветер, как обстоятельства непреодолимой силы, по мнению суда, само по себе наличие сильных порывов ветра не может служить основанием для освобождения от ответственности, поскольку ветер мог лишь обусловить падение аварийного дерева, однако чрезвычайным и непредвиденным обстоятельством не является», — говорится в официальном сообщении суда.
Как отмечается, доказательства того, что дерево не являлось аварийным и находилось в надлежащем состоянии, а УК принимала все необходимые меры по его диагностике и безопасному содержанию, не были представлены суду.
В итоге суд постановил взыскать с управляющей компании в пользу автовладельца компенсацию ущерба 392 965 рублей, а также расходы по оплате услуг специалиста и госпошлины. Уточняется, что решение суда не вступило в законную силу.