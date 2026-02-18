В СК Прикамья возбудили дело из-за махинаций с жильём 92-летней пенсионерки

Следователи возбудили уголовное дело против сотрудников администрации Косинского муниципального округа за нарушение прав пенсионерки, сообщили в СУ СК РФ по Пермскому краю.
По версии следствия, чиновники купили на торгах жильё для 92-летней пенсионерки. Её переселяли из посёлка Лочь-Сай в село Коса. Однако проверка показала, что проданный дом числился в собственности одной из работниц администрации.
Как выяснило издание «Парма новости», речь идёт о руководителе аппарата администрации Людмиле Сизовой. Именно она продала свой дом за 1 млн 274 тыс. рублей, и это была единственная заявка на аукционе. Договор со стороны властей подписала исполнявшая тогда обязанности главы администрации округа Светлана Захарченко.
Помимо этого, новое жильё оказалось меньше старого по площади: 39,1 квадратного метра вместо положенных 42, что нарушает жилищные права пенсионерки. Источник «Парма новости» рассказал, что купленный дом находится в ужасном состоянии — ему 105 лет, он старше самой бабушки.
Прокуратура Косинского района провела проверку и, по данным «Парма новости», потребовала уволить Сизову и Захарченко в связи с утратой доверия, а также признать сделку недействительной и вернуть деньги в бюджет.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Сейчас правоохранители опрашивают свидетелей и проводят судебные экспертизы.
В СК уточнили, что будут предприняты все необходимые меры для восстановления нарушенных жилищных прав женщины.