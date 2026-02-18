В Темрюке заведующая детсадом незаконно оформляла и забирала премии сотрудников. Уголовное дело в отношении руководителя учреждения передали в суд. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Заведующую детским садом обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, с 2021 по 2024 год руководитель незаконно оформляла приказы о выплате премий сотрудникам. Эти деньги она требовала передавать ей лично в корыстных целях.
Ущерб администрации Темрюкского района составил не менее 600 тысяч рублей. Преступную деятельность пресекли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции районного ОМВД.
«Уголовное дело направлено в Темрюкский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция за преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.