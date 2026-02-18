В Темрюке заведующая детсадом незаконно оформляла и забирала премии сотрудников

Заведующую детским садом обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, с 2021 по 2024 год руководитель незаконно оформляла приказы о выплате премий сотрудникам. Эти деньги она требовала передавать ей лично в корыстных целях.