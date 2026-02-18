Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Темрюке заведующая детсадом незаконно оформляла и забирала премии сотрудников

Уголовное дело в отношении заведующей детсадом в Темрюке передали в суд.

Источник: Комсомольская правда

В Темрюке заведующая детсадом незаконно оформляла и забирала премии сотрудников. Уголовное дело в отношении руководителя учреждения передали в суд. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Заведующую детским садом обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, с 2021 по 2024 год руководитель незаконно оформляла приказы о выплате премий сотрудникам. Эти деньги она требовала передавать ей лично в корыстных целях.

Ущерб администрации Темрюкского района составил не менее 600 тысяч рублей. Преступную деятельность пресекли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции районного ОМВД.

«Уголовное дело направлено в Темрюкский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция за преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.