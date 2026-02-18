Схватил за грудь: пристававшего к девушке в ее квартире курьера арестовали в Алматы

Ранее о ситуации сообщила в своем Instаgram-аккаунте алматинка. Она рассказала, что курьер привез ей букет цветов 14 февраля. После доставки молодой человек схватил ее за грудь и попытался сорвать с нее халат. Позднее он пытался объяснить свое поведение «недоразумением», но девушка обратилась в полицию, которая возбудила административное производство и задержала курьера.