Схватил за грудь: пристававшего к девушке в ее квартире курьера арестовали в Алматы

Курьера, которого жительница Алматы обвинила в приставаниях в ее квартире, арестовали. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщили в Департаменте полиции города.

Источник: Nur.kz

«Вчера решением СМАС назначено 7 суток административного ареста», — сообщили в Департаменте полиции Алматы.

Ранее о ситуации сообщила в своем Instаgram-аккаунте алматинка. Она рассказала, что курьер привез ей букет цветов 14 февраля. После доставки молодой человек схватил ее за грудь и попытался сорвать с нее халат. Позднее он пытался объяснить свое поведение «недоразумением», но девушка обратилась в полицию, которая возбудила административное производство и задержала курьера.

Материалы дела также были направлены в суд, который и вынес постановление об аресте.