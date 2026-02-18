Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Смертельное ДТП произошло из-за буксируемого «Fiat» под Новосибирском

Микроавтобус выехал на встречку, где столкнулся с фурой.

Источник: НДН.ИНФО

На территории Чулымского района Новосибирской области произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ по региону.

Трагедия случилась вечером 17 февраля. Водитель «УАЗ» двигался со стороны города Новосибирска. Вместе с ним в связке был буксируемый автомобиль «Fiat». По предварительной версии, микроавтобус оказался на встречке, где столкнулся с большегрузом «Dongfeng». От удара его отбросило обратно на исходную полосу, где он влетел в «ГАЗель». В результате ДТП от полученных травм 60-летний водитель «Fiat» скончался на месте.

Сотрудники ГАИ и следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Андрей Лактионов