Верховный суд оставил в силе требования к Google на 91,5 квинтиллиона рублей

Верховный суд России отказался пересматривать судебные решения по делу о требованиях российских телеканалов к ООО «Гугл». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.
Речь идёт о сумме более 91,5 квинтиллиона рублей. Требования заявили 13 телеканалов и ещё три медиа. Основанием стали решения судов, которые ранее обязали разблокировать их каналы на видеохостинге YouTube. Долг связан с неисполнением обязательств по восстановлению аккаунтов.
Судья Верховного суда Сергей Самуйлов, рассмотрев кассационную жалобу Google International LLC, не нашёл оснований для передачи дела в Судебную коллегию по экономическим спорам.
В январе 2025 года корпорация Google обжаловала в Международном арбитражном суде в Великобритании российский штраф в размере двух ундециллионов рублей. Британский суд признал его неправомерным и назвал действия российской стороны «согласованной стратегией международного принуждения».
Около двух лет назад в России началось замедление работы YouTube. К осени многие пользователи стали использовать специальные сервисы для доступа к контенту. При этом ограничения вводились неравномерно, и часть провайдеров продолжала обеспечивать относительно стабильную работу платформы.
Читайте также: Российского школьника сверстники буллингом довели до больницы.