ФСБ задержала 18-летнего жителя Челябинска, готовившего теракт по заданию Киева

По данным следствия, россиянин 2007 года рождения по своей инициативе установил через Telegram контакт с противником.
По заданию террористической организации, которая действует под патронажем спецслужб Украины, молодой человек планировал совершить теракт. Он изготовил взрывное устройство по предоставленным куратором инструкциям.
Дома у задержанного нашли около 1,5 кг самодельного взрывчатого вещества, средства связи для контактов с куратором, а также дневник, который он вел на украинском языке.
Фигурант сознался в содеянном и сотрудничает со следствием. На допросе он сказал, что ему поставили задачу «убить высокопоставленное лицо».
Против него возбуждены дела по статьям о покушении на теракт, незаконном изготовлении взрывчатых веществ и незаконном приобретении взрывчатых веществ.
Молодого человека арестовали на два месяца.