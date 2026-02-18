Ричмонд
ФСБ задержала 18-летнего жителя Челябинска, готовившего теракт по заданию Киева

Сотрудники ФСБ задержали 18-летнего жителя Челябинска, который готовил теракт по заданию Киева. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Источник: ЦОС ФСБ РФ

По данным следствия, россиянин 2007 года рождения по своей инициативе установил через Telegram контакт с противником.

По заданию террористической организации, которая действует под патронажем спецслужб Украины, молодой человек планировал совершить теракт. Он изготовил взрывное устройство по предоставленным куратором инструкциям.

Дома у задержанного нашли около 1,5 кг самодельного взрывчатого вещества, средства связи для контактов с куратором, а также дневник, который он вел на украинском языке.

Фигурант сознался в содеянном и сотрудничает со следствием. На допросе он сказал, что ему поставили задачу «убить высокопоставленное лицо».

Против него возбуждены дела по статьям о покушении на теракт, незаконном изготовлении взрывчатых веществ и незаконном приобретении взрывчатых веществ.

Молодого человека арестовали на два месяца.