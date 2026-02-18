СК завершил расследование дела иностранца, напавшего на полицейского в Москве

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении иностранца, который напал на сотрудника полиции в медучреждении на западе Москвы. Об этом в среду, 18 февраля, сообщили в пресс-службе столичного Следственного комитета России.
— Завершено расследование уголовного дела в отношении иностранного гражданина. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), — рассказали в Telegram-канале ведомства.
Мужчина совершил преступление в ноябре прошлого года. Тогда его доставили в больницу для прохождения медосвидетельствования. Там иностранец повел себя неадекватно и набросился на сотрудника патрульно-постовой службы. Действия злоумышленника попали на камеры видеонаблюдения. Мужчину задержали. Позднее следователи собрали доказательства по делу. Материалы в скором времени поступят в суд.
В январе другой мужчина напал на росгвардейца в Москве. Инцидент произошел в салоне автобуса. Мужчина не подчинился законным требованиям силовика, после чего применил в его отношении насилие. Подозреваемого задержали и предъявили ему обвинение.