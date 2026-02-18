СК завершил расследование дела иностранца, напавшего на полицейского в Москве

Мужчина совершил преступление в ноябре прошлого года. Тогда его доставили в больницу для прохождения медосвидетельствования. Там иностранец повел себя неадекватно и набросился на сотрудника патрульно-постовой службы. Действия злоумышленника попали на камеры видеонаблюдения. Мужчину задержали. Позднее следователи собрали доказательства по делу. Материалы в скором времени поступят в суд.