В Ташкенте задержана супружеская пара, занимавшаяся незаконной торговлей человеческими органами

По данным ведомства, 36-летний местный житель, ранее судимый по части второй статьи 277 (хулиганство) Уголовного кодекса, действовал в сговоре со своей супругой. С целью привлечения клиентов они изготавливали и распространяли в социальных сетях видеоролики о людях, нуждающихся в трансплантации органов, вызывая сочувствие у пользователей. В этих же публикациях рекламировались услуги по приобретению органов.