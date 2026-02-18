В Ташкенте задержана супружеская пара, занимавшаяся незаконной торговлей человеческими органами

По данным ведомства, 36-летний местный житель, ранее судимый по части второй статьи 277 (хулиганство) Уголовного кодекса, действовал в сговоре со своей супругой. С целью привлечения клиентов они изготавливали и распространяли в социальных сетях видеоролики о людях, нуждающихся в трансплантации органов, вызывая сочувствие у пользователей. В этих же публикациях рекламировались услуги по приобретению органов.
По данным правоохранителей, мужчина систематически занимался незаконной торговлей человеческими органами и тканями через социальные сети. Клиентов вывозили для проведения операций в клинику «Истиклол» в Душанбе (Таджикистан). Люди получали денежное вознаграждение за свои органы, которые затем пересаживались другим лицам.
Сообщается также, что сам подозреваемый ранее перенёс операцию по пересадке почки.
Правоохранители выявили и других лиц, оказывавших содействие в противоправной деятельности, в том числе администраторов каналов в Telegram, Instagram и YouTube.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части второй статьи 133−1 (Купля-продажа органов и тканей человека) Уголовного кодекса. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следственные действия продолжаются.