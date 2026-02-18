На Кубани потушили возгорание резервуара с нефтепродуктами после атаки ВСУ

Возгорание резервуара с нефтепродуктами в поселке Волна в Краснодарском крае, которое возникло в результате атаки ВСУ, ликвидировано. Об этом сообщает «КП-Краснодар» со ссылкой на оперативный штаб Краснодарского края.
В оперштабе сообщили, что в результате ЧП пострадавших нет. В ликвидации участвовали 97 человек, а также привлекалось 29 единиц техники.
Ранее стало известно, что возгорание резервуара с нефтепродуктами произошло в ночь на 17 февраля. Площадь пожара составила 1250 кв. метров.
