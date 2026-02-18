Ричмонд
На Кубани потушили возгорание резервуара с нефтепродуктами после атаки ВСУ

Возгорание резервуара с нефтепродуктами в поселке Волна в Краснодарском крае ликвидировано.

Источник: Комсомольская правда

Возгорание резервуара с нефтепродуктами в поселке Волна в Краснодарском крае, которое возникло в результате атаки ВСУ, ликвидировано. Об этом сообщает «КП-Краснодар» со ссылкой на оперативный штаб Краснодарского края.

В оперштабе сообщили, что в результате ЧП пострадавших нет. В ликвидации участвовали 97 человек, а также привлекалось 29 единиц техники.

Ранее стало известно, что возгорание резервуара с нефтепродуктами произошло в ночь на 17 февраля. Площадь пожара составила 1250 кв. метров.

Напомним, в ночь на 17 февраля Краснодарский край подвергся массированной атаке БПЛА киевского режима. О беспилотной опасности жителей региона начали предупреждать еще вечером 16 февраля. Сразу в нескольких городах зазвучали сирены.

