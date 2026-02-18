В центре Кишинева две девушки на электросамокате сбили женщину: Пострадавшую обнаружили карабинеры и вызвали скорую

В Кишиневе электросамокат сбил женщину на бульваре Штефана чел Маре.
Пострадавшую обнаружили карабинеры. Женщина рассказала им, что её сбил электросамокат, на котором находились две девушки.
На место вызвали скорую помощь. Для установления всех обстоятельств происшествия и личностей, причастных к ЧП, информация передана полиции.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Завтра будет лучше, чем вчера: Правительство Молдовы излучает безудержный оптимизм и задор, обещая нам лучшую жизнь — сколько десятилетий и веков нам придется ждать.
Премьер Александр Мунтяну обещает улучшить нашу жизнь как можно быстрее, а пока нам приходят платежки за коммуналку с астрономическими суммами (далее…).
Самые загребущие ручки всех времен и народов: Власти в Молдове хапают под себя все, до чего дотянутся, — из-за этого уже начинают гибнуть люди.
Все свои провалы власти легко объясняют одними и теми же «объективными факторами» — войной на Украине и «происками Кремля»(далее…).
Новый уровень коммуналки в Молдове: Заплатил за тепло сам — заплати и за соседей.
Глава Termoelectrica заявил, что граждане обязаны оплачивать тепло, даже если сами не пользуются отоплением (далее…).