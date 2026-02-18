Ричмонд
На Урале водитель грузовика оставил без электричества 15 домов

На Среднем Урале ДТП с участием грузовика привело к обрыву линий электропередач. Без света остались больше десятка домов. Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, инцидент произошел 17 февраля в Краснотурьинске.

Источник: Госавтоинспекция Свердловской области

Водитель грузового автомобиля «Рено» с полуприцепом перевозил груз — элемент башенного крана. По предварительным данным, на улице Комсомольской он задел электропровода и устроил их обрыв. В результате без электричества временно остались 15 частных жилых домов.

Как уже выяснили в ГАИ, за рулем грузовика сидел 41-летний мужчина, ехавший из Краснотурьинска в Верхнюю Туру. При проверке документов оказалось, что у водителя нет прав категории «СЕ», необходимой для управления с полуприцепом. Также у шофера не было при себе полиса обязательного страхования гражданской ответственности.

За выявленные нарушения на водителя составлены административные материалы. Проверка по факту ДТП продолжается.