На Урале водитель грузовика оставил без электричества 15 домов

Как уже выяснили в ГАИ, за рулем грузовика сидел 41-летний мужчина, ехавший из Краснотурьинска в Верхнюю Туру. При проверке документов оказалось, что у водителя нет прав категории «СЕ», необходимой для управления с полуприцепом. Также у шофера не было при себе полиса обязательного страхования гражданской ответственности.