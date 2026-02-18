Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура начала проверку после ДТП с пострадавшими в Ростовской области

Обстоятельства ДТП с участием автобуса на трассе М-4 выясняет донская прокуратура.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области после ДТП с пострадавшими на трассе М-4 «Дон» начали проверку. Об этом 18 февраля сообщили в пресс-службе донской прокуратуры.

— Организована проверка в связи с ДТП в Миллеровском районе. Столкнулись грузовой автомобиль и пассажирский автобус. Есть пострадавшие, им оказывается медицинская помощь. По результатам проверки будет решаться вопрос о мерах реагирования, — прокомментировали в надзорном ведомстве.

Напомним, по информации ДПЧС, авария произошла на 868 км трассы М-4 около 7:57 утра. Произошло столкновение автобуса и бензовоза. Предварительно, четверым пассажирам автобуса потребовалась госпитализация, пострадавших передали в Миллеровскую ЦГБ. Всего в салоне автобуса находились 17 пассажиров.

Добавим, в районе аварии сейчас сохраняется пробка.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.