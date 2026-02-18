На Южном обходе Перми глыба льда рухнула с надземного перехода на машину

«Хочу сказать огромное спасибо людям, которые вчера помогли моему мужу в районе деревни Липаки по Южному обходу. Молодой человек на BMW X5 сразу остановился и помог вылезти из машины и вызвал службу спасения! Ещё был молодой человек на “Газели”. Огромное вам спасибо, надеюсь, узнаете себя!».