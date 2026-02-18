На Южном обходе Перми глыба льда рухнула с надземного перехода на машину

Огромный кусок льда сорвался с надземного пешеходного перехода и приземлился прямо на кабину проезжающего автомобиля в Перми, сообщила в социальных сетях жена водителя.
Инцидент произошёл 17 февраля в районе деревни Липаки на Южном обходе краевой столицы. Лёд упал с такой силой, что смял кабину.
Как рассказала в соцсетях жена пострадавшего, на помощь пришли проезжавшие мимо водители. Первым остановился молодой человек на BMW X5: он помог мужчине выбраться из деформированной кабины и сразу же вызвал спасателей. Подоспел и ещё один водитель — на «Газели».
Женщина опубликовала пост со словами благодарности:
«Хочу сказать огромное спасибо людям, которые вчера помогли моему мужу в районе деревни Липаки по Южному обходу. Молодой человек на BMW X5 сразу остановился и помог вылезти из машины и вызвал службу спасения! Ещё был молодой человек на “Газели”. Огромное вам спасибо, надеюсь, узнаете себя!».
Пострадал ли водитель, женщина не сообщила.