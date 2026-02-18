Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минздрав Чувашии сообщил о пострадавшем после атаки дронов

Минздрав Чувашии сообщил в телеграм-канале об одном пострадавшем в результате атаки БПЛА на Чебоксары.

Источник: РИА "Новости"

«В состоянии средней степени тяжести пациент доставлен в больницу, где получает всю необходимую медицинскую помощь. Угрозы для жизни нет», — уточнили в ведомстве.

Вопрос оказания медицинской помощи находится на личном контроле главы Чувашии Олега Николаева.

Рано утром 18 февраля Николаев сообщил, что дроны атаковали Новоюжный район Чебоксар и Чебоксарский округ. Позднее Новоюжный район подвергся еще одной атаке. Аэропорт Чебоксар приостанавливал полеты, ограничения были сняты в 8:56 мск.

По данным Минобороны, в минувшую ночь над российскими регионами сбито 43 беспилотника, больше всего — 21 — над Брянской областью.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше