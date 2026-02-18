Минздрав Чувашии сообщил о пострадавшем после атаки дронов

«В состоянии средней степени тяжести пациент доставлен в больницу, где получает всю необходимую медицинскую помощь. Угрозы для жизни нет», — уточнили в ведомстве.
Вопрос оказания медицинской помощи находится на личном контроле главы Чувашии Олега Николаева.
Рано утром 18 февраля Николаев сообщил, что дроны атаковали Новоюжный район Чебоксар и Чебоксарский округ. Позднее Новоюжный район подвергся еще одной атаке. Аэропорт Чебоксар приостанавливал полеты, ограничения были сняты в 8:56 мск.
По данным Минобороны, в минувшую ночь над российскими регионами сбито 43 беспилотника, больше всего — 21 — над Брянской областью.
