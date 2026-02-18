Стали известны детали аварии с пострадавшими на трассе М-4 в Ростовской области

Предварительные детали аварии с пострадавшими на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области раскрыли в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
По уточненным данным ведомства, ДТП случилось около 7:50 утра в Миллеровском районе. 39-летний водитель автобуса «Ютонг» вез 18 пассажиров по маршруту Москва — Стаханов. По всей видимости, мужчина не выдержал безопасную дистанцию с попутным грузовиком с полуприцепом-цистерной.
— Пострадали четыре пассажира автобуса, они были доставлены в медицинское учреждение. Полицейские продолжают выяснять обстоятельства произошедшего, — прокомментировали в донском главке МВД.
Напомним, по данным ДПЧС, столкновение произошло с бензовозом. Затор в районе аварии к этому моменту сократился, но сложности с проездом все еще сохраняются.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.