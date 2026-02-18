Директору самарской компании грозит срок за долги по зарплате

В Самаре завели уголовное дело в отношении руководителя организации, занимающейся изготовлением и доставкой продуктов питания. Предполагается, что в 2025 году директор не выплачивал заработную плату и другие положенные выплаты одному из работников. Общая сумма задолженности превысила 75 тысяч рублей, сообщает СУ СК по Самарской области.
«Мужчина не выплачивал свыше двух месяцев заработную плату и иные установленные законом выплаты сотруднику», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Уголовное дело заведено по статье о невыплате зарплаты. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего и принимают меры для взыскания денежных средств в пользу пострадавшего.