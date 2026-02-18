Подросток пришел в школу с пистолетом в поселке Уфимский Свердловской области

«В ходе разбирательства предварительно установлено, что указанное изделие является схожим с пневматическим пистолетом, стреляющим пластмассовыми шариками. Подросток приобрел его самостоятельно, пояснив, что носил при себе без какого-либо умысла, направленного на угрозу окружающим или совершение противоправных действий в стенах школы», — сообщили в МО МВД России «Красноуфимский». Там отметили, что школьник стоит на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних.
Полицейские изъяли пистолет и направили на криминалистическую экспертизу, правоохранители также выясняют, как несовершеннолетний смог приобрести оружие.
В отношении законных представителей подростка составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Известно, что семья недавно переехала в поселок из Екатеринбурга.