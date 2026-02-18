Подросток пришел в школу с пистолетом в поселке Уфимский Свердловской области

«В ходе разбирательства предварительно установлено, что указанное изделие является схожим с пневматическим пистолетом, стреляющим пластмассовыми шариками. Подросток приобрел его самостоятельно, пояснив, что носил при себе без какого-либо умысла, направленного на угрозу окружающим или совершение противоправных действий в стенах школы», — сообщили в МО МВД России «Красноуфимский». Там отметили, что школьник стоит на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних.