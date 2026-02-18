«От ДТП до изготовления порнографии». СК раскрыл цепь преступлений, в том числе сексуальных, расследуя ДТП на проспекте Победителей

Следователи раскрыли серию преступлений, совершенную 35-летним директором, расследуя одно ДТП. Подробности сообщили в управлении Следственного комитета по городу Минску.
В марте 2025-го на проспекте Победителей в Минске «Мерседес» врезался в автобус. После аварии 17-летнюю пассажирку доставили в больницу для обследования, информации о других пострадавших не было. При этом изначально к административной ответственности за ДТП привлекли женщину, заявившую, что она управляла авто, но скоро ложь раскрылась.
В милицию спустя время с заявлением обратился 25-летний мужчина, заявивший, что он тоже был в иномарке и получил травму во время ДТП. Он сказал, что на самом деле за рулем был его лишенный права управления авто 35-летний начальник, сожитель женщины, сознавшейся в совершении аварии. Минчанин сказал, что его директор за рулем был пьяным.
Следователи установили, что в день ДТП 35-летний руководитель одной из организаций контролировал процесс торговли предприятия на ярмарке в Минске. После ярмарки он и несколько работников остались и выпивали алкоголь. В компании была и 17-летняя знакомая фигуранта.
После застолья директор предложил развезти всех по домам. На проспекте Победителей один из пассажиров крикнул, что авто слишком быстро приближается к автобусу, после чего произошло столкновение. Как показала позже судебная автотехническая экспертиза, авто ехало по проспекту со скоростью около 90 километров в час.
Водитель сразу же позвонил сожительнице и уговорил ее приехать и занять его место за рулем, а пассажирам сказал уйти с места аварии. Вот только прохожие задержали 17-летнюю девушку, и ее зафиксировали как пострадавшую в аварии. Прибывшим сотрудникам ГАИ сказали, что за рулем была 41-летняя минчанка.
Пострадавший мужчина обратился в больницу с травмой, но не признался, что попал в ДТП, так как директор сказал, что компенсирует больничные затраты. Позже начальник отказался от своих обещаний и сказал, что деньги даст только в долг. Тогда получивший тяжкие телесные повреждения минчанин и обратился в милицию.
Свидетелями также стали другие подчиненные фигуранта, которые работали с ним на ярмарке. Они подтвердили, что на ярмарке директор выпивал. А одна из девушек, принятая на работу неофициально, сказала, что после ярмарки минчанин под угрозой увольнения склонял несовершеннолетнюю к действиям сексуального характера. Установлено также, что фигурант изготовил порнографическую запись с изображением несовершеннолетней пассажирки. Также установили, что фигурант, чтобы избежать ответственности влиял на несовершеннолетнюю, чтобы она давала ложные показания.
Минчанину предъявили обвинение в понуждении к действиям сексуального характера, нарушении ПДД в алкогольном опьянении, что привело к причинению тяжкого телесного повреждения, использование несовершеннолетнего для изготовления порнографических материалов (ч.2 ст. 170, ч.4. ст. 317, ч.2 ст. 3431 Уголовного кодекса Беларуси).
Сейчас еще правоохранители проводят проверку действий сожительницы мужчина и 17-летней пассажирки по фактам дачи заведомо ложных показаний. Также действиям несовершеннолетней дадут правовую оценку за разглашение данных предварительного следствия.
