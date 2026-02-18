«От ДТП до изготовления порнографии». СК раскрыл цепь преступлений, в том числе сексуальных, расследуя ДТП на проспекте Победителей

В милицию спустя время с заявлением обратился 25-летний мужчина, заявивший, что он тоже был в иномарке и получил травму во время ДТП. Он сказал, что на самом деле за рулем был его лишенный права управления авто 35-летний начальник, сожитель женщины, сознавшейся в совершении аварии. Минчанин сказал, что его директор за рулем был пьяным.