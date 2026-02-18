Ричмонд
Житель Башкирии выиграл почти 12 миллионов рублей в гослотерею

Заветные цифры принесли жителю республики 12 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

Житель Башкирии стал обладателем почти 12 миллионов рублей, выиграв в государственную лотерею. Розыгрыш суперприза прошел 17 февраля, сумма выигрыша составила 11 984 876 рублей.

Известно, что счастливчик купил билет в мобильном приложении, но в лотерейный центр за деньгами пока не обращался. Известна лишь комбинация чисел, которая принесла победу: в первом поле билета были отмечены 3, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 17, а во втором — единица.

Что значат эти цифры для игрока и как ему удалось угадать выигрышную комбинацию, пока остается загадкой. Ответы появятся, когда победитель или победительница наконец объявится и заберет свой приз.

