В Самаре ищут пропавшую шесть дней назад молодую медсестру

Когда родные начали поиски и написали заявление в полицию, им позвонил 45-летний Сергей, знакомый Дарьи, который, по словам матери, с прошлого года настойчиво за ней ухаживал. Он сообщил, что с девушкой всё в порядке, и скинул фото, на котором та спит. Полицейским удалось выяснить, что снимок сделан в хостеле на 19 км, где жил Сергей, но когда они прибыли туда, там уже никого не было.