В Самаре ищут пропавшую шесть дней назад молодую медсестру

В Самарской области родные и полиция ищут пропавшую 13 февраля 25-летнюю девушку. Об этом сообщает «Самарская газета».
Дарья живёт с матерью и своей двухлетней дочерью. Утром 13 февраля она уехала на работу в психоневрологический интернат, в 70 км от Самары. Вечером она ответила на звонок матери, но была в нетрезвом состоянии. Это насторожило женщину — по её словам, у дочери непереносимость алкоголя, даже малая доза может вызвать серьезные осложнения.
Позже выяснилось, что девушка была у своего бывшего мужа, врача-психиатра, и уехала от него на такси. После чего её телефон окончательно замолчал.
Когда родные начали поиски и написали заявление в полицию, им позвонил 45-летний Сергей, знакомый Дарьи, который, по словам матери, с прошлого года настойчиво за ней ухаживал. Он сообщил, что с девушкой всё в порядке, и скинул фото, на котором та спит. Полицейским удалось выяснить, что снимок сделан в хостеле на 19 км, где жил Сергей, но когда они прибыли туда, там уже никого не было.
Полицейские узнали, что Сергей ранее был судим. Родные и близкие Дарьи опасаются за её жизнь и здоровье.