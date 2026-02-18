В Ташкенте сгорел очередной автобус

Vaib.uz (новости Узбекистана. 18 февраля). Сегодня в социальных сетях стремительно распространились фото и видео возгорания автобуса, курсирующего по маршруту № 194 в Сергелийском районе Ташкента. На кадрах видно, как густой дым и пламя поднимаются из моторного отсека, расположенного в задней части автобуса. По опубликованным материалам сложно было определить степень повреждений транспорта.