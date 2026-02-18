В Ташкенте сгорел очередной автобус

Как сообщили в городском управлении по чрезвычайным ситуациям, 18 февраля в 12:02 поступило сообщение о возгорании автобуса на улице Янги Сергели. Спасательные подразделения прибыли на место уже в 12:07, а в 12:09 пожар был полностью ликвидирован.
По данным ведомства, повреждения получил автобус, принадлежащий 4-му автопарку. К счастью, в результате происшествия пострадавших нет.
Остаётся надеяться, что автобус удастся восстановить. Всё-таки это один из последних «выживших могикан» — Mercedes-Benz, которые до сих пор продолжают курсировать по столичным маршрутам.