В Ташкенте сгорел очередной автобус

Vaib.uz (новости Узбекистана. 18 февраля). Сегодня в социальных сетях стремительно распространились фото и видео возгорания автобуса, курсирующего по маршруту № 194 в Сергелийском районе Ташкента. На кадрах видно, как густой дым и пламя поднимаются из моторного отсека, расположенного в задней части автобуса. По опубликованным материалам сложно было определить степень повреждений транспорта.

Источник: Vaib.Uz

Как сообщили в городском управлении по чрезвычайным ситуациям, 18 февраля в 12:02 поступило сообщение о возгорании автобуса на улице Янги Сергели. Спасательные подразделения прибыли на место уже в 12:07, а в 12:09 пожар был полностью ликвидирован.

По данным ведомства, повреждения получил автобус, принадлежащий 4-му автопарку. К счастью, в результате происшествия пострадавших нет.

Остаётся надеяться, что автобус удастся восстановить. Всё-таки это один из последних «выживших могикан» — Mercedes-Benz, которые до сих пор продолжают курсировать по столичным маршрутам.