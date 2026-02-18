В Казани уничтожили узел связи лжеминировщиков

Обслуживавший оборудование мужчина задержан. Им оказался уроженцем Ханты-Мансийского автономного округа, но длительное время проживал в съемной квартире в столице республики с женой и ребенком. В августе неизвестный предложил ему легкий заработок. По указанию вербовщика мужчина на собственные средства приобрел технику, которую затем использовали не только для отправки ложных сообщений о минировании, но и для других противоправных действий.