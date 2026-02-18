В Казани уничтожили узел связи лжеминировщиков

В Казани обнаружен и уничтожен узел связи, с помощью которого злоумышленники распространяли фейковые сообщения о готовящихся терактах в различных учреждениях. Об этом сообщили в МВД по Татарстану.
Обслуживавший оборудование мужчина задержан. Им оказался уроженцем Ханты-Мансийского автономного округа, но длительное время проживал в съемной квартире в столице республики с женой и ребенком. В августе неизвестный предложил ему легкий заработок. По указанию вербовщика мужчина на собственные средства приобрел технику, которую затем использовали не только для отправки ложных сообщений о минировании, но и для других противоправных действий.
Установлено, что с помощью этого оборудования поступали звонки о якобы заложенных бомбах в нескольких торговых центрах Москвы и столичном художественном музее. За минуту разговора злоумышленник получал два американских цента — около 150 рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Напомним, в Казани ФСБ задержала террориста-поджигателя. Мужчина по заказу повреждал оборудования операторов сотовой связи.