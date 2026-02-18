Пенсионерка нашла дома несколько сотен патронов от нагана

Судебные эксперты установили, что патроны 7.62×39R изготовлены заводским способом и пригодны для стрельбы. Они являются боеприпасами к ручному стрелковому нарезному оружию. В частности, предназначены для стрельбы из 7,62 мм револьверов системы Нагана образца 1895 года и другого оружия, которое изготовлено под этот патрон.