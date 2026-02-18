Ричмонд
Пенсионерка нашла дома несколько сотен патронов от нагана

МИНСК, 18 фев — Sputnik. Пенсионерка в Мозырском районе во время уборки в доме обнаружила патроны для револьверов системы Нагана, сообщили в пресс-службе ГКСЭ.

Женщина проводила генеральную уборку и под старыми книгами среди пыльных коробок нашла патроны.

«В общей сложности в доме хранилось 227 единиц. Находка взбудоражила не только саму пенсионерку, но и ее родственников», — говорится в сообщении.

Судебные эксперты установили, что патроны 7.62×39R изготовлены заводским способом и пригодны для стрельбы. Они являются боеприпасами к ручному стрелковому нарезному оружию. В частности, предназначены для стрельбы из 7,62 мм револьверов системы Нагана образца 1895 года и другого оружия, которое изготовлено под этот патрон.

Правоохранители проводят проверку.

Судебные эксперты напомнили, что находка боеприпасов является ситуацией, требующей максимальной осторожности и соблюдения строгих правил. Нельзя до прибытия милиции трогать или перемещать, воздействовать на них. Стоит находиться на безопасном расстоянии от места их обнаружения.

Правоохранители регулярно проводят оперативно-профилактические мероприятия по установлению людей, которые причастны к незаконному обороту оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Лица, добровольно сдавшие указанные предметы, освобождаются от уголовной ответственности.