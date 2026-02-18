Экс-чиновник Минземимущества Татарстана получил условный срок

Установлено, что чиновник занижал стоимость арендных платежей для указанных компаний, чем нанес государству ущерб в размере 2,8 миллиона рублей. При этом одна из фирм, «Аккад», была оформлена на его мать. По версии следствии, выгоду от таких махинаций получал сам Аминов, его родственница и знакомый.