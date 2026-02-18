Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-чиновник Минземимущества Татарстана получил условный срок

Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.

Источник: Комсомольская правда

Вахитовский районный суд Казани вынес приговор бывшему начальнику отдела Управления Минземимущества Татарстана Ильшату Аминову. Мужчину признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Судья назначил наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно с запретом занимать государственные должности на тот же срок. По информации следствия, с июня 2021 по ноябрь 2024 года Аминов оказывал покровительство коммерческим организациям «Аккад», «Стройконтинент», «Направление», «Урын» и «Регламент» при заключении договоров аренды госимущества. Вопреки запрету, подсудимый фактически участвовал в деятельности этих фирм.

Установлено, что чиновник занижал стоимость арендных платежей для указанных компаний, чем нанес государству ущерб в размере 2,8 миллиона рублей. При этом одна из фирм, «Аккад», была оформлена на его мать. По версии следствии, выгоду от таких махинаций получал сам Аминов, его родственница и знакомый.

В ходе процесса бывший чиновник вину не признавал и утверждал, что не имел отношения к оценке арендной платы. Однако суд счел доказательства обвинения достаточными.

Напомним, в Казани коммерсанта отдали под суд за взятку в 13 миллионов рублей для ФНС.