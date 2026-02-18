Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Учалов сжег дом и баню соседа из-за неосторожной сварки

Искра от сварки уничтожила два строения.

Источник: Комсомольская правда

Суд в Учалах вынес приговор местному жителю, по вине которого сгорели дом и баня соседа. Общая сумма ущерба превысила два миллиона рублей. О происшествии рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Как установил дознаватель ведомства, в апреле прошлого года мужчина занимался сварочными работами на своем участке. Он нарушил правила пожарной безопасности: искры расплавленного металла попали на горючие материалы, которые лежали поблизости. Огонь быстро перекинулся на соседний дом и баню.

К счастью, никто не пострадал. Но имуществу был нанесен серьезный урон. Суд назначил виновнику наказание в виде 300 часов обязательных работ.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.