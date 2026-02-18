Житель Учалов сжег дом и баню соседа из-за неосторожной сварки

Суд в Учалах вынес приговор местному жителю, по вине которого сгорели дом и баня соседа. Общая сумма ущерба превысила два миллиона рублей. О происшествии рассказали в пресс-службе регионального МЧС.
Как установил дознаватель ведомства, в апреле прошлого года мужчина занимался сварочными работами на своем участке. Он нарушил правила пожарной безопасности: искры расплавленного металла попали на горючие материалы, которые лежали поблизости. Огонь быстро перекинулся на соседний дом и баню.
К счастью, никто не пострадал. Но имуществу был нанесен серьезный урон. Суд назначил виновнику наказание в виде 300 часов обязательных работ.
