Новороссийской пенсионерке грозит пожизненный срок за госизмену

Пенсионерка передавала СБУ сведения об объектах ВС РФ на Кубани и в Крыму.

64-летняя жительница Новороссийска обвиняется по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

Установлено, что с февраля 2024 года, находясь в Крыму и на территории Краснодарского края, она за плату выполняла задания подконтрольной СБУ организации. Женщина собирала и передавала им информацию об объектах вооруженных сил России, находящихся в Новороссийске, Сочи и Севастополе.

Предварительное расследование по уголовному делу проводилось следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Пожилой женщине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы, либо пожизненный срок.

Напомним, сотрудники УФСБ задержали жителя Краснодара по подозрению в шпионаже. Установлено, что житель Краснодара является сторонником радикальной украинской идеологии. Он администрировал чат в Telegram, в котором состояли представители украинских спецслужб.