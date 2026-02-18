Хроника пикирующего на Молдову снежного апокалипсиса: Закрыты КПП на границах, задерживаются рейсы в аэропортах, жители страны осталсь без света, спасатели вытаскивают застрявшие автомобили — пик стихии ожидается днем

Итак, снежная стихия, все-таки, добралась до нашей страны. Вот хроника последних часов.
Из-за непогоды без света остались более 1200 потребителей.
Отключения электроэнергии зафиксированы на юге Молдовы. По данным Premier Energy Distribution, зафиксировано 1 233 отключения. Частично обесточены сёла Александру Иоан Куза и Етулия Вулканештского района. Над устранением неполадок работают 16 бригад.
Из-за неблагоприятных погодных условий временно ограничено движение грузовиков для предотвращения пробок и опасных ситуаций.
Ограничения действуют на следующих участках дорог:
Балабан — Джурджулешты.
Кагул — Джурджулешты.
Также движение большегрузов временно приостановлено через:
КПП Кагул-Оанча.
ПТП Джурджулешты-Галац.
Ограничение применяется в направлении въезда в Молдову.
Ночная стихия оставила без электричества два крупных села Вулканештского района. Из-за обрывов на линиях детские сады и школы в Етулии и Чишмикиое сегодня не работают. На местах ждут ремонтные бригады, но сроки восстановления пока не ясны.
На трассе М-3 в селе Слободзея Маре Кагульского района приостановлено движение большегрузов В настоящее время несколько грузовиков стоят на проезжей части. Водителей просят соблюдать осторожность.
Спасатели помогли водителям, застрявшим в снегу На трассе M3 вблизи села Кышлица-Прут было разблокировано три автомобиля, включая микроавтобус с пятью пассажирами.
В селе Хаджимус Каушанского района бригада спасателей убрали упавшее от ветра дерево, заблокировавшее дорогу.
В общей сложности более 400 сотрудников ГИЧС участвуют в ликвидации последствий сегодняшних экстремальных погодных условий, используя 145 единиц техники.
Сильный ветер и снегопад внесли коррективы в расписание столичного аэропорта. На данный момент известно об отмене рейса в Стамбул (Pegasus). Список задерживающихся рейсов продолжает расти — в нем уже значатся Амстердам, Дублин, Варшава, Верона и Лондон. Пассажирам рекомендуется следить за обновлениями на официальном сайте аэропорта.
Молдову накроет снежный шквал: пик стихии ожидается к 14:00.
Ситуация стремительно ухудшается. Синоптики предупреждают, что нынешние сугробы — это только разминка. Основной удар непогоды придется на середину дня: по прогнозам, начиная с двух часов дня, интенсивность снегопада вырастет в разы.
Всего за один час регион может засыпать слоем снега до 10 см. Экстремальные условия и плохая видимость сохранятся до самой ночи, что сделает передвижение по дорогам автономии практически невозможным.
