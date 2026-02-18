Ждали почти месяц. Тело туристки, погибшей в Египте, вернули в Россию

Тело российской туристки, скончавшейся в Египте в конце января, доставили на Родину. Похороны 69-летней женщины пройдут 19 февраля в её родном посёлке Мирный Самарской области.
Редакция samara.aif.ru связалась с дочерью скончавшейся Ольгой Плотниковой, чтобы узнать, как удалось вернуть домой погибшую, чьё тело стало залогом оплаты огромного счёта от египетской клиники.
Страшный инцидент и непреодолимые барьеры
Пенсионерка Татьяна Ивановна Скрипченко, всю жизнь проработавшая педагогом в посёлке Мирный, за границу отправилась впервые. 69-летнюю женщину в туре в египетский Шарм-эль-Шейх сопровождала подруга. В путешествие отправились 5 января 2026 года. По словам родственников, 11 января туристки поужинали морепродуктами в своём отеле, после чего Татьяне Ивановне стало плохо. Она согласилась на госпитализацию. 22 января страховая компания сообщила родным женщины, что она умерла в клинике от остановки сердца. Но вернуть тело погибшей домой, как рассказала её дочь, оказалось очень сложным делом.
Во-первых, египетский госпиталь выставил огромный счёт за лечение и содержание пациентки — почти 29 тысяч долларов. Страховка, как выяснилось, на такие случаи не распространялась. Клиника отказывалась выдать тело до оплаты. Страховая компания, по словам родных пенсионерки, готова была только транспортировать погибшую домой. Семья пенсионерки начала собирать деньги, которые казались неподъёмными. А тело Татьяны Скрипченко оставалось в холодном морге на берегу тёплого Красного моря, которое так мечтала увидеть женщина.
Долгий путь домой
Публикация samara.aif.ru помогла сдвинуть процесс. В дело вмешался МИД. Консульство России в Египте, проведя ряд переговоров с египетской стороной, добилось смягчения условий для семьи погибшей.
«Консульство посодействовало нам в оформлении документов, провело переговоры со страховой. Нам помогли получить 50-процентную скидку. У нас было 29 тысяч долларов, но в результате мы заплатили почти 15 тысяч», — рассказала дочь Татьяны Скрипченко Ольга Плотникова.
Страховая компания организовала путь домой. Счёт госпиталю оплачен. Основную часть суммы собрала семья туристки. Но неравнодушные земляки не остались в стороне.
«Нам помогли коллеги мамы из школы Мирного. Коллеги из детского сада, где мама работала на пенсии. Конечно же, помогли добрые жители посёлка, её ученики, их родители. Спасибо всем большое за помощь! И морально нас все поддержали», — благодарит людей Ольга.
Родственники уверены, что на похороны, которые пройдут в Мирном 19 февраля, придёт много людей. Татьяну Ивановну Скрипченко проводят в закрытом гробу. Её тело забальзамировано, поэтому экспертизы не будет. В документах, выданных египетской стороной причиной смерти туристки значится остановка сердца. Домой её тело смогли вернуть только через месяц после гибели.
«Я хотела бы порекомендовать всем: следите за своим здоровьем. И проверяйте его, прежде чем ехать за границу», — сказала Ольга Плотникова, завершая разговор с корреспондентом samara.aif.ru.