Ждали почти месяц. Тело туристки, погибшей в Египте, вернули в Россию

Пенсионерка Татьяна Ивановна Скрипченко, всю жизнь проработавшая педагогом в посёлке Мирный, за границу отправилась впервые. 69-летнюю женщину в туре в египетский Шарм-эль-Шейх сопровождала подруга. В путешествие отправились 5 января 2026 года. По словам родственников, 11 января туристки поужинали морепродуктами в своём отеле, после чего Татьяне Ивановне стало плохо. Она согласилась на госпитализацию. 22 января страховая компания сообщила родным женщины, что она умерла в клинике от остановки сердца. Но вернуть тело погибшей домой, как рассказала её дочь, оказалось очень сложным делом.