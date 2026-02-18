В Башкирии подросток сорвался со второго этажа торгового центра

В Стерлитамаке подросток упал со второго этажа торгового центра. Очевидцы рассказали о случившемся в соцсетях, на место сразу же приехала бригада скорой помощи.
В региональном минздраве подтвердили, что мальчика госпитализировали, его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.
Предварительная версия случившегося — несчастный случай. Что именно произошло, сейчас выясняют следователи.
