В Башкирии подросток сорвался со второго этажа торгового центра

Школьник попал в больницу после падения в ТЦ.

Источник: Комсомольская правда

В Стерлитамаке подросток упал со второго этажа торгового центра. Очевидцы рассказали о случившемся в соцсетях, на место сразу же приехала бригада скорой помощи.

В региональном минздраве подтвердили, что мальчика госпитализировали, его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

Предварительная версия случившегося — несчастный случай. Что именно произошло, сейчас выясняют следователи.

