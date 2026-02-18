Ричмонд
Число погибших при крушении парома на Филиппинах возросло до 62

Спасатели на Филиппинах обновили данные о жертвах крушения парома Trisha Kerstin 3. Погибли 62 человека, еще 17 числятся пропавшими без вести. Спасены почти 300 пассажиров. Россиян на борту не было.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Количество жертв трагедии с паромом Trisha Kerstin 3, затонувшим у берегов филиппинской провинции Басилан, увеличилось до 62 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Manila Bulletin.

По обновленной информации от береговой охраны, спасти удалось 293 пассажира. Поисково-спасательная операция в акватории продолжается, поскольку судьба еще 17 человек остается неизвестной и они числятся пропавшими без вести.

Пассажирское судно, выполнявшее регулярный рейс из города Замбоанга в город Джоло, затонуло вечером 25 января недалеко от острова Балук. Ранее власти сообщали о 51 погибшем.

В посольстве РФ на Филиппинах ранее уточнили, что сведения о россиянах, которые могли бы находиться на борту или пострадать в результате крушения, в дипмиссию не поступали.