596 должностных лиц осудили за взятки в Петербурге в 2025 году

За 2025 год в Петербурге за взятки осудили 596 должностных лиц. А количество попыток украсть бюджетные средства, выделенные на национальные проекты, увеличилось в 1,5 раза, в сфере ОПК — в 2,5 раза. Всего полиции удалось выявить 3000 экономических преступлений и 1600 человек, причастных к ним. Об этом во время доклада в Законодательном собрании города сообщил глава регионального ГУ МВД России Роман Плугин.