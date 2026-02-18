596 должностных лиц осудили за взятки в Петербурге в 2025 году

За 2025 год в Петербурге за взятки осудили 596 должностных лиц. А количество попыток украсть бюджетные средства, выделенные на национальные проекты, увеличилось в 1,5 раза, в сфере ОПК — в 2,5 раза. Всего полиции удалось выявить 3000 экономических преступлений и 1600 человек, причастных к ним. Об этом во время доклада в Законодательном собрании города сообщил глава регионального ГУ МВД России Роман Плугин.
— Полиции удалось вернуть пострадавшим похищенные 16 миллиардов рублей, — отметил Плугин.
Глава регионального ГУ МВД России добавил, что за отчетный период зафиксировали 445 преступлений, связанных с распределением бюджетных средств. Это в 3,5 раза больше, чем годом ранее. Удалось также раскрыть 56 преступлений в отношении участников спецоперации. Речь шла о группе, которая похитила выплаты у 47 военнослужащих. Общая сумма ущерба превысила 80 миллионов рублей.
Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что полиции Северной столицы не хватает почти четверти сотрудников.