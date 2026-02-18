19 тонн рыбы нашли в подпольном цехе в Ростовской области

Жителей Волгодонска и Батайска поймали на организации нелегальной торговли контрафактной рыбной продукцией, сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.
Предварительно, подозреваемые принимали незаконно выловленную рыбу, хранили ее, а потом продавали без маркировки, предусмотренной законом. На складах во время обысков нашли 19 тонн рыбы. Стоимость изъятых водных биоресурсов составила 2 млн рублей.
Материалы в отношении нарушителей передали в следственные органы, там будут решать вопрос о возбуждении уголовного дела.
