19 тонн рыбы нашли в подпольном цехе в Ростовской области

Предварительно, подозреваемые принимали незаконно выловленную рыбу, хранили ее, а потом продавали без маркировки, предусмотренной законом. На складах во время обысков нашли 19 тонн рыбы. Стоимость изъятых водных биоресурсов составила 2 млн рублей.