19 тонн рыбы нашли в подпольном цехе в Ростовской области

Жителей Дона поймали на незаконной торговле рыбой, теперь будут разбираться следователи.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Волгодонска и Батайска поймали на организации нелегальной торговли контрафактной рыбной продукцией, сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Предварительно, подозреваемые принимали незаконно выловленную рыбу, хранили ее, а потом продавали без маркировки, предусмотренной законом. На складах во время обысков нашли 19 тонн рыбы. Стоимость изъятых водных биоресурсов составила 2 млн рублей.

Материалы в отношении нарушителей передали в следственные органы, там будут решать вопрос о возбуждении уголовного дела.

