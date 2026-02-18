Ричмонд
Школьник испугался дронов в Беларуси и оставил под мостом на Немиге $30 000

Школьник оставил под мостом на Немиге $30 000, побоявшись, что «в Беларусь прилетят дроны».

Источник: Комсомольская правда

В милицию обратилась семья 12-летнего школьника. Несовершеннолетнему в мессенджере написал неизвестный, предложив дружить. Для встречи незнакомец попросил прислать геолокацию. После этого со школьником связался псевдомилиционер и напугал его тем, что по координатам прилетят в страну военные дроны, а его мать посадят в тюрьму.

У ребенка требовали для спасения себя и семьи взять все деньги из его копилки, а также найти сбережения родителей.

«Сложить их в сумку и оставить под мостом на Немиге. А кроме того, снимать все действия на видео», — сообщили в милиции.

Милиционеры смогли установить, что деньги общей суммой примерно 30 000 долларов забрал 18-летний иностранец, прилетевший в Беларусь специально по заданию аферистов. Подработку он нашел в интернете.

«Молодой человек также на камеру пересчитал деньги и спрятал их в нательное белье. После чего на поезде отправился в соседнюю страну. Но был задержан сотрудниками милиции», — добавили в ГУВД.

И заявили, что все деньги изъяли и вернут семье обманутого школьника. По указанному факту заведено уголовное дело.