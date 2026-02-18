Школьник испугался дронов в Беларуси и оставил под мостом на Немиге $30 000

В милицию обратилась семья 12-летнего школьника. Несовершеннолетнему в мессенджере написал неизвестный, предложив дружить. Для встречи незнакомец попросил прислать геолокацию. После этого со школьником связался псевдомилиционер и напугал его тем, что по координатам прилетят в страну военные дроны, а его мать посадят в тюрьму.