В уфимском ботаническом саду раньше срока зацвела японская камелия

В оранжерее ботанического сада Уфы неожиданно рано зацвела камелия японская. Обычно массовое цветение этого растения приходится на март, но в этом году бутоны раскрылись уже в середине февраля.
Путь к этому цветению был долгим и непростым. Растения выращены из семян, которые ученые получили в 2018 году из Португалии по программе обмена. Камелии оказались очень капризными: семена трудно прорастали, а сами кустики развивались медленно. Первые цветы появились только через пять лет, в 2023-м.
В природе камелии опыляют насекомые, но в тепличных условиях эту работу пришлось взять на себя людям. Каждый цветок сотрудники сада опыляли вручную.
Но усилия стоили того. Растения, выращенные из семян, несут уникальный генетический материал. Они становятся основой для выведения новых сортов и форм, а также служат подвоем для прививки более нежных и прихотливых сортов камелий.
