В уфимском ботаническом саду раньше срока зацвела японская камелия

Путь к этому цветению был долгим и непростым. Растения выращены из семян, которые ученые получили в 2018 году из Португалии по программе обмена. Камелии оказались очень капризными: семена трудно прорастали, а сами кустики развивались медленно. Первые цветы появились только через пять лет, в 2023-м.