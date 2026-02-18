Ричмонд
Нижегородцу вынесли приговор за похищение ребенка

Мужчина, заподозривший мальчика в порче имущества, избил его палкой и удерживал в заложниках до вмешательства взрослых.

Источник: Нижегородский областной суд

В Нижегородской области завершилось судебное разбирательство в отношении Андрея Румянцева, обвиняемого в похищении несовершеннолетнего. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородского областного суда. Инцидент произошел в октябре 2023 года: решив, что незнакомый ребенок повредил его автомобиль, Рунмянцев дважды ударил мальчика деревянной палкой и насильно увел к своему дому, игнорируя просьбы матери отпустить сына.

В ходе заседания подсудимый признал вину и выразил готовность извиниться, однако настаивал, что умысла на похищение у него не было — он лишь хотел дождаться родителей на месте происшествия. Суд изучил обстоятельства дела и переквалифицировал действия мужчины на более мягкий состав, исключив пункт о тяжких последствиях за недоказанностью. В итоге Румянцев был признан виновным в похищении человека с угрозой насилия и применением предмета в качестве оружия.

Суд назначил фигуранту наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Кроме того, удовлетворен гражданский иск о компенсации морального вреда: осужденный обязан выплатить потерпевшей стороне 300 тысяч рублей. На данный момент приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.