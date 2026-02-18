Нижегородцу вынесли приговор за похищение ребенка

В ходе заседания подсудимый признал вину и выразил готовность извиниться, однако настаивал, что умысла на похищение у него не было — он лишь хотел дождаться родителей на месте происшествия. Суд изучил обстоятельства дела и переквалифицировал действия мужчины на более мягкий состав, исключив пункт о тяжких последствиях за недоказанностью. В итоге Румянцев был признан виновным в похищении человека с угрозой насилия и применением предмета в качестве оружия.