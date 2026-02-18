Экс-замглавы Росприроднадзора пытается вернуть конфискованную виллу в Сочи

В ходе антикоррупционной проверки прокуроры обнаружили у семьи экс-чиновника активы, стоимость которых значительно превышала их официальные доходы. Суд постановил передать государству трехэтажную виллу с бассейном в Сочи, оформленную на бывшую супругу Долматова, дачу в СНТ «Сутугинское» в пригороде курорта, несколько земельных участков, зарегистрированных на мать и бывшую жену обвиняемого.