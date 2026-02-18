Экс-замглавы Росприроднадзора пытается вернуть конфискованную виллу в Сочи

Бывший заместитель руководителя Росприроднадзора Олег Долматов, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, подал апелляцию на решение суда об изъятии его элитного имущества. Главным предметом спора стала дорогостоящая недвижимость в Сочи, которую государство обратило в свой доход по иску Генпрокуратуры.
Как сообщили ТАСС в Замоскворецком суде Москвы, защита Долматова не согласна с национализацией активов семьи бывшего чиновника. В списке конфискованного имущества, которое Долматов пытается вернуть, ключевое место занимают объекты на главном российском курорте.
В ходе антикоррупционной проверки прокуроры обнаружили у семьи экс-чиновника активы, стоимость которых значительно превышала их официальные доходы. Суд постановил передать государству трехэтажную виллу с бассейном в Сочи, оформленную на бывшую супругу Долматова, дачу в СНТ «Сутугинское» в пригороде курорта, несколько земельных участков, зарегистрированных на мать и бывшую жену обвиняемого.
Помимо сочинской недвижимости, под конфискацию попали объекты в Ивановской, Владимирской, Костромской и Ярославской областях.
Олег Долматов занимал пост замглавы Росприроднадзора с 2011 по 2017 год. Сейчас ему вменяют статьи о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ст. 285 УК РФ).
По версии следствия, Долматов вместе с сообщником похитил бюджетные средства, выделенные на разработку программного обеспечения для учета объектов, наносящих вред экологии. Пока идет расследование уголовного дела, Генпрокуратура в гражданском порядке добилась изъятия имущества, законность приобретения которого семья Долматова не смогла доказать.