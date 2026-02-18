Один человек погиб и трое пострадали на ночном пожаре в Борском округе

Когда на место прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, внутри уже было открытое пламя. Огонь также успел частично перекинуться на крышу.
Сотрудники МЧС спасли девять человек.
К сожалению, один мужчина погиб, его личность сейчас устанавливают. Еще трое получили травмы.
Пожар охватил около 100 квадратных метров. С возгоранием справлялись 27 специалистов МЧС России.
По предварительной версии, причиной случившегося стало нарушение правил монтажа электрооборудования.
В МЧС напоминают о простых мерах предосторожности: следить за состоянием проводки и техники, не перегружать сеть, отключать приборы из розетки и доверять установку и ремонт оборудования только профессионалам.