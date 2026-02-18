Самым возрастным дроппером стала 103-летняя пенсионерка из Екатеринбурга

В Екатеринбурге самым возрастным дроппером стала 103-летняя пенсионерка. Об этом на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах» рассказал российский пранк-журналист Алексей Столяров, более известный под псевдонимом «Лексус».
— У нее был слуховой аппарат. Когда ее привезли в отдел полиции, там она начала сомневаться, что это настоящая полиция, и сказала: «Вы же просто ряженые, а вот те, что звонили, — настоящие», — рассказал Алексей Столяров.
Кроме этого, на форуме обсудили ущерб от мошенничества. Со слов телеведущего Владимира Соловьева, урон от дропперов составил более 200 миллиардов рублей.
Однако, как отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, рост хищений в прошлом году остановлен. Несмотря на то, что россиянам поступает по 5 миллионов звонков от мошенников ежедневно, люди стали относиться в ним настороженнее.