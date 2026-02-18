Ричмонд
Уголовное дело завели после аварии с пострадавшими на М-4 в Ростовской области

Донские следователи начали выяснять обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области после аварии с пострадавшими на трассе М-4 «Дон» завели уголовное дело. Разбирательство ведется по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

— В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, — прокомментировали в СК.

Известно, что проверку по факту аварии также проводят представители прокуратуры.

Напомним, авария случилась утром на участке трассы М-4 в Миллеровском районе. По предварительным данным полиции, 39-летний водитель автобуса «Ютонг», следовавшего по маршруту Москва — Стаханов, не выдержал безопасную дистанцию с попутным грузовиком с полуприцепом-цистерной. В салоне автобуса находились 18 человек, четверо из них были госпитализированы.

