Уголовное дело завели после аварии с пострадавшими на М-4 в Ростовской области

Напомним, авария случилась утром на участке трассы М-4 в Миллеровском районе. По предварительным данным полиции, 39-летний водитель автобуса «Ютонг», следовавшего по маршруту Москва — Стаханов, не выдержал безопасную дистанцию с попутным грузовиком с полуприцепом-цистерной. В салоне автобуса находились 18 человек, четверо из них были госпитализированы.