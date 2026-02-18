В Самаре передали в суд дело экс-председателя правительства Кудряшова

Дело бывшего председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова передали в суд. Напомним, что высокопоставленного чиновника задержали в ноябре 2023 года, с тех пор он находится в СИЗО. Его подозревают в превышении должностных полномочий при проектировании новой станции метро в Самаре.
Следствие полагает, что в регионе действовало «преступно-правительственное сообщество». Помимо Кудряшова, обвиняемыми являются бывшие министры строительства Михаил Асеев и Николай Плаксин. Еще одним фигурантом был экс-министр экономике Андрей Прямилов, он умер в конце 2025 года.
Уголовное дело, расследование которого заняло несколько лет, передали в Ленинский районный суд Самары, пишет ГТРК «Самара» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах. Дата первого заседания пока не известно, на сайте суда информации об этом нет.