В Самаре передали в суд дело экс-председателя правительства Кудряшова

Дело бывшего председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова передали в суд. Напомним, что высокопоставленного чиновника задержали в ноябре 2023 года, с тех пор он находится в СИЗО. Его подозревают в превышении должностных полномочий при проектировании новой станции метро в Самаре.