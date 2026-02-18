Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семь человек пострадали при лобовом ДТП в Карачаево-Черкесии

На трассе «Майкоп — Карачаевск» столкнулись Lada Granta и ВАЗ-2110. В результате выезда на встречную полосу пострадали 7 человек, в том числе четверо несовершеннолетних. Подробности от МВД.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Карачаево-Черкесии произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого травмы получили семь человек. Среди пострадавших оказались четверо несовершеннолетних, сообщает пресс-служба МВД по республике.

По предварительным данным полиции, на трассе «Майкоп — Карачаевск» 31-летняя жительница станицы Сторожевой за рулем автомобиля Lada Granta не справилась с управлением. Машину вынесло на полосу встречного движения, где она лоб в лоб столкнулась с автомобилем ВАЗ-2110, которым управлял 52-летний мужчина.

В результате удара травмы различной степени тяжести получили оба водителя, а также пассажир «Гранты». Кроме того, медицинская помощь потребовалась четверым несовершеннолетним пассажирам, находившимся в салоне ВАЗа.

Сотрудники полиции проводят проверку для установления всех причин и обстоятельств аварии. Разбитые автомобили помещены на спецстоянку, а у обоих водителей взяты пробы крови для проверки на состояние опьянения.