Семь человек пострадали при лобовом ДТП в Карачаево-Черкесии

По предварительным данным полиции, на трассе «Майкоп — Карачаевск» 31-летняя жительница станицы Сторожевой за рулем автомобиля Lada Granta не справилась с управлением. Машину вынесло на полосу встречного движения, где она лоб в лоб столкнулась с автомобилем ВАЗ-2110, которым управлял 52-летний мужчина.